Написать эссе на тему ,, День моего рождения.. Пожалуйста!!!

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Я вообще люблю все праздники. А уж свой день рождения, наверное, больше всех. Я всегда жду от него чего-то интересного и необычного. День рождения у меня сразу после Нового года, 2 января, поэтому у нас в семье праздник получается очень длинный. Я даже рад, что родился именно в это время. В доме еще стоит нарядная ёлка, в школе каникулы. Родители тоже дома, у них выходные, потому что праздник Новый год - всенародный. Жалко только маму, ей приходится снова печь торт, так как новогодний уже съеден давно.­Мы каждый год фотографируемся с друзьями в мой день рождения. Теперь, по прошествии уже нескольких лет, очень интересно рассматривать снимки в альбом, где фото разложены по годам. Мы всегда смеемся сами над собой. Какие мы были маленькие и как­ мы сейчас выросли - это сразу видно по фото. У нас в семье есть свой фирменный торт, который мама мне готовит именно в мой день рождения. Он трехслойный, в одном слое - мак, в другом - вишни, в третьем - орехи. Он такой вкусный, что просто пальчики оближешь. Но мама, каким то образом, каждый год украшает его по-разному и каждый раз он все красивее и интереснее. Обязательно задуваю свечи, которые мама расставляет по всему периметру большого кондитерского шедевра.Вечером мы всей компанией: моя семья и друзья выходим на улицу. Там папа уже заготовил петарды и фейерверки. Мы даже на Новый год их не использовали, чтобы оставить на мой праздник.Ни для кого не секрет, что все люди любят получать подарки. Но мне кажется, что мои родители больше любят их дарить. Они всегда придумывают что-нибудь оригинальное, об этом подарке я не должен знать, тогда получается настоящий сюрприз. Так, в этом году мне подарили компьютер, счастью моему не было предела. А ребята, мои друзья, купили мне подставку под него и несколько игр, оказывается, все знали, какой меня ждет подарок. Мои родители - самые замечательные в мире, они находят общий язык не только со своими друзьями, но и с моими. Мне очень хорошо с ними, это мои настоящие друзья.Мне кажется, что каждый год мы будем собираться такой дружной компанией на мой день рождения. Я постараюсь сделать все, что от меня будет зависеть. Видеть в свой любимый праздник - день своего рождения самых близких и дорогих людей, о чем еще можно мечтать?Теперь мы записываем все праздники на видео, мы же живем в ногу со временем. Надеюсь, что когда-нибудь в будущем я буду устраивать такие дни рождения, как у меня, своим детям. Это семейные традиции и мне бы очень хотелось их сберечь.