Как быть конкурентоспособным в условиях рынка?
Обществознание
Как быть конкурентоспособным в условиях рынка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Иметь высокое качество обслуживания 2) Устанавливать невысокие цены 3) Иметь богатый ассортимент и выбор для потребителя 4) Иметь квалифицированный персонал 5) Следовать новым тенденциям
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