Как быстро запомнить все эти элементы, формулы к задачам, правила ? Подскажите.

Химия
Как быстро запомнить все эти элементы, формулы к задачам, правила ? Подскажите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучше всего сначала записать все формулы на один листочек и таким образом сделать шпоргалку. Формулы очень хорошо запоминаются когда решаешь задачи. Что касается элементов, то стоит попросить кого нибудь называть тебе название элемента, а ты будешь записывать его на листочке (доске и т. д.)
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