Как быстро запомнить все эти элементы, формулы к задачам, правила ? Подскажите.

Гость: Гость:

Лучше всего сначала записать все формулы на один листочек и таким образом сделать шпоргалку. Формулы очень хорошо запоминаются когда решаешь задачи. Что касается элементов, то стоит попросить кого нибудь называть тебе название элемента, а ты будешь записывать его на листочке (доске и т. д.)