Участок земли имеет прямоугольную форму стороны прямоугольника 35 и 50м найдите дл??нну ограждения в метрах которым будет обнесён попериметру этот участок если в ограждении нужно предусматритреть ворота шириной 4 метра
Алгебра
Участок земли имеет прямоугольную форму стороны прямоугольника 35 и 50м найдите дл??нну ограждения в метрах которым будет обнесён попериметру этот участок если в ограждении нужно предусматритреть ворота шириной 4 метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(a+b), a-длина, b- ширина Р=2(35+80)=2*115=230 м Ответ: 230 м
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