Участок земли имеет прямоугольную форму стороны прямоугольника 35 и 50м найдите дл??нну ограждения в метрах которым будет обнесён попериметру этот участок если в ограждении нужно предусматритреть ворота шириной 4 метра

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Участок земли имеет прямоугольную форму стороны прямоугольника 35 и 50м найдите дл??нну ограждения в метрах которым будет обнесён попериметру этот участок если в ограждении нужно предусматритреть ворота шириной 4 метра

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