Две группы туристов отправились в поход на велосипедистах.первая группа проехала за 2ч на6км больше чем вторая чему равна скорость второй группы если скорость первой 15 км/ч
Математика
Две группы туристов отправились в поход на велосипедистах.первая группа проехала за 2ч на6км больше чем вторая чему равна скорость второй группы если скорость первой 15 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15×2=30(км) проехала на велосипедах 1 группа за 2 часа 2)30-6=24(км) проехала на велосипедах 2 группа за 2 часа 3)24:2=12(км/ч) Ответ:12 км/ч скорость второй группы.
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