Две группы туристов отправились в поход на велосипедистах.первая группа проехала за 2ч на6км больше чем вторая чему равна скорость второй группы если скорость первой 15 км/ч

Математика

Две группы туристов отправились в поход на велосипедистах.первая группа проехала за 2ч на6км больше чем вторая чему равна скорость второй группы если скорость первой 15 км/ч

Автор: Гость