Укажите какую-либо дробь ,большую 1/4 ,но меньшую 1/3.
Математика
Укажите какую-либо дробь ,большую 1/4 ,но меньшую 1/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дроби можно числитель и знаменатель умножить на одно и тоже число, так и сделаем: 1/3=10/30, 1/4=10/40 теперь достаточно просто найти дробь между ними: 10/40<10/35<10/30 ответ 10/35, ну или любую из интервала на Ваше усмотрение ))) есть другой способ более правильный. общим знаменателем для этих дробей будет 12, то есть 1/3=4/12, а 1/4=3/12, нам это не особо помогло, значит берем следующее число кратное 12, это 24, тогда 1/3=8/24, 1/4=6/24. вот уже можно сказать, что дробь 7/24 будет выполнять условия задачи. По такой аналогии можно расширять диапазон (брать следующий общий знаменатель кратный 12), тогда вариантов выбора дробей будет больше.
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