Решите уравнение: 2sin^2х-cosх-1=0
Математика
Решите уравнение: 2sin^2х-cosх-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2sin²x-cosx-1=0 2(1-cos²x)-cosx-1=0 2-2cos²x-cosx-1=0 -2cos²x-cosx+1=0 cosx=t; t∈[-1;1] -2t²-t+1=0 D= (-1)²-4*(-2)*1=9 t(1)=(-(-1)+√9)/2=(1+3)/2=2 - не явл. корнем уравнения t(2)=(-(-1)-√9)/2=(1-3)/2=-1 cosx=-1 x= п+2пn(или k); n∈z
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