Решите неравенство a) х-2/15 - 7х-1 /5 lt; 5-2х/9 _ б) (2х - 1 )^2 + (3х + 2)^2 gt; 13 *( х-5)^2 Пожалуйста, Помогите ,Горю!

Математика
Решите неравенство a) х-2/15 - 7х-1 /5 lt; 5-2х/9 _ б) (2х - 1 )^2 + (3х + 2)^2 gt; 13 *( х-5)^2 Пожалуйста, Помогите ,Горю!
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Ответ(ы) на вопрос:
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А) -6х-3/15<5-2х/9     -6х-1/5<5-2x/9    ( -30x-1)/5< (45-2x)/9 9(-30x-1)<5(45-2x) -270x-9<225-10x -270x+10x<225+9 -260x<234 x>234/(-260) x>-9/10 x>-0.9 б)4x²-4x+1+9x²+12x+4>13(x²-10x+25)    13x²+8x+5>13x²-130x+325 8x+130x>325-5 138x>320 x>320/138 x>2 целых 44/138=2 целых 22/69
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