Как разделить 3х10^8 на 8х10^14?
Физика
Как разделить 3х10^8 на 8х10^14?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала домножим верхнюю и нижнюю дроби на 10 ^ - 8 3/(8 * 10^6) = 0.325 * 10^-6 Ответ: 0.325 * 10^-6
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