Часть слова которая стоит перед корнем называется приставка. Приставки служат...
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Часть слова которая стоит перед корнем называется приставка. Приставки служат...
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Приставки служат для образования новых слов
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