Третьи прекрасно приспособились к разным средам обитания современной планеты,на??ример:_____

Биология
Третьи прекрасно приспособились к разным средам обитания современной планеты,на??ример:_____
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Третьи прекрасно приспособились к разным средам обитания современной планеты,например: Пресмыкающиеся... Думаю так
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