Другие("осколки"древней жизни)сохранились неизменными до настоящего времени.их н??зывают_______.Часто это редкие и вымирающие виды,например:____
Биология
Другие("осколки"древней жизни)сохранились неизменными до настоящего времени.их н??зывают_______.Часто это редкие и вымирающие виды,например:____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другие("осколки"древней жизни)сохранились неизменными до настоящего времени.их называют реликтами (живыми ископаемыми).Часто это редкие и вымирающие виды,например: мечехвост, морские лилии, латимерия
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