Значение первообразной F(x) функции f(x)=11x+5 в точке 0 равно 6. Найдите F(-3). можно ли решить задание не используя интегралы. объясните подробно , пожалуйста

Алгебра

Значение первообразной F(x) функции f(x)=11x+5 в точке 0 равно 6. Найдите F(-3). можно ли решить задание не используя интегралы. объясните подробно , пожалуйста

Автор: Гость