Подчеркните глаголы. на одной ноге стоит в воду пристально глядит, тычет клювом наугад ищет в речке лчгушат
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Подчеркните глаголы. на одной ноге стоит в воду пристально глядит, тычет клювом наугад ищет в речке лчгушат
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Гость:
Стоит, глядит, тычет, ищет
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