Помогите мне только B1
Геометрия
Помогите мне только B1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектрисса делит угол пополам, на 45 гр, -15 , получаем что угол В=60гр
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