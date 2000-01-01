5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.

Математика

5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.

Автор: Гость