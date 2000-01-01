5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.
Математика
5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 кг 657 гр = 5657 гр 2 кг = 2000 гр 5657 ÷ 2000 = 2 пакета 2000 × 2 = 4000 гр сухофруктов упаковали 5657 - 4000 = 1657 гр - осталось. (ответ 3)
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