Какие бывают природные зоны
Окружающий мир
Какие бывают природные зоны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктическая пустыня Тундра Тайга Смешанный лес Лесостепь Субтропический лес Средиземноморский пояс муссонный лес засушливая пустыня полузасушливая пустыня травянистая саванна древесная саванна сухие тропические леса влажные тропические леса альпийская тундра горный лес.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.
Русский язык
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо
Английский язык