В одной бочке было в 3 раза больше бензина чем в другой когда в первую бочку налили ещё 46л а во вторую 18 л то в двухбочках стало 148л бензина сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?

Математика
В одной бочке было в 3 раза больше бензина чем в другой когда в первую бочку налили ещё 46л а во вторую 18 л то в двухбочках стало 148л бензина сколько литров бензина было в каждой бочке первоначально?
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