10 словосочетаний сущ.+ прил. (существительное + прилагательное) Заранее спасибо!!! : )
Русский язык
10 словосочетаний сущ.+ прил. (существительное + прилагательное) Заранее спасибо!!! : )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Прекрасный мальчик 2)Хорошая работа 3)Большая книга 4)Золотые сережки 5)Легкое задание 6)Горячий суп 7)Вкусное молоко 8)Лучшая подруга 9)Разноцветный рисунок 10)Красивое дерево
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5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.