10 словосочетаний сущ.+ прил. (существительное + прилагательное) Заранее спасибо!!! : )

Русский язык
10 словосочетаний сущ.+ прил. (существительное + прилагательное) Заранее спасибо!!! : )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Прекрасный мальчик 2)Хорошая работа 3)Большая книга 4)Золотые сережки 5)Легкое задание 6)Горячий суп 7)Вкусное молоко 8)Лучшая подруга 9)Разноцветный рисунок 10)Красивое дерево
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста)) Отдам 19 баллов
Ответить
Окружающий мир
Какие бывают природные зоны
Ответить
Геометрия
Помогите мне только B1
Ответить
Математика
5 кг 657 г компота из сухофруктов упаковали в пакеты по 2 кг в каждый пакет. Укажи, какова масса лишних сухофруктов. 1) 57г. 2) 657г. 3) 1657г. 4)37г.
Ответить
Русский язык
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие твёрд??е Предложение: В кустах ребята нашли птичье гнездо
Ответить