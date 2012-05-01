Найдите значения выражений a-b+c-d 1)a=-0,6;b=7,4 ; с=2,3;d=-5,9 2)a=1/5/12 ; b= -6/7/8 ;c= -5/1/6 ; d=3/4
Математика
Найдите значения выражений a-b+c-d 1)a=-0,6;b=7,4 ; с=2,3;d=-5,9 2)a=1/5/12 ; b= -6/7/8 ;c= -5/1/6 ; d=3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A-b+c-d 1)a=-0,6;b=7,4 ; с=2,3;d=-5,9 a-b+c-d=-0,6-7,4 + 2,3 -(-5,9)=-8+2,3+5,9=-8+8,2=0,2 a-b+c-d 2)a=1/5/12 ; b= -6/7/8 ;c= -5/1/6 ; d=3/4 a-b+c-d=1 5/12 -( -6 7/8) +(-5 1/6) - 3/4=1 5/12+6 7/8 -5 1/6 -3/4= 1 10/24+6 21/24-5 4/24-18/24=7 31/24-23 22/24=-(23 22/24-7 31/24)= -(16 22/24-31/24)= - (15 46/24-31/24)=-15 15/24=- 15 5/8 =- 15,625
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