В 1725г Екатерина 1 утвердила орден святого Александра Невского. Сколько веков прош??о к тому времени после победы на льду Чудского озера?

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Битва на Чудском озере произошла в 1242 году 1725 год это 1725/100=17,25 веков от Рождества 1242 год соответственно 12,42 веров от рождества 17,25-12,42=4,83 века прошло от битвы до утверждения ордена