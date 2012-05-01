Две стороны прямоугольника равны 13м и 12м. Найдите диагональ прямоугольника, его п??ощадь и периметр.

Геометрия

Две стороны прямоугольника равны 13м и 12м. Найдите диагональ прямоугольника, его п??ощадь и периметр.

Автор: Гость