Прошу, пожалуйста решите номера

Гость: Гость:

1. а) xy(x +y) -2(x +y) = (x+y)(xy-2) б) a^3 +5^3=(a +5)(a² -5a+25) 2. a) (c +4)(c -1) -c² = c² -c +4c -4 -c² = 3c -4 b) выносим общий множитель (x -4) за скобки (x -4)(5 -x -4)= (x -4)(1 -x) = x -x² -4 +4x =5x -x² -4 в) (3 -4x)(16x) +64x² -48x +9 =48x -64x² +64x² -48x +9 =9 3. y -100y^3 =y(1 -10²y²) = y(1 -10y)(1 +10y) значок ^ обозначает в степени