Треугольники МNK и МNR равноюедренные с общим основанием MN. Докажите, что треугольн??ки МКR=NKR

Геометрия
Треугольники МNK и МNR равноюедренные с общим основанием MN. Докажите, что треугольн??ки МКR=NKR
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники МNK и МNR равнобедренные с общим основанием MN,  то  MK=NK,    MR=NR. В  треугольниках   МКR  и  NKR  сторона  RK - общая  и  MK=NK,    MR=NR.  Значит  ΔMKR=ΔNKR    по трем сторонам.
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