Треугольники МNK и МNR равноюедренные с общим основанием MN. Докажите, что треугольн??ки МКR=NKR
Геометрия
Треугольники МNK и МNR равноюедренные с общим основанием MN. Докажите, что треугольн??ки МКR=NKR
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники МNK и МNR равнобедренные с общим основанием MN, то MK=NK, MR=NR. В треугольниках МКR и NKR сторона RK - общая и MK=NK, MR=NR. Значит ΔMKR=ΔNKR по трем сторонам.
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