Как? Если примеры на деление решитте столбиком!

Математика
Как? Если примеры на деление решитте столбиком!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вариант) скорость плота совпадает с течением и равна 5км/ч скорость катера 15 км/ч (по условию) скорость удаления 15+5=20 км/ч за 2 часа расстояние будет 20*2=40 км.  Второй вариант) скорость плота совпадает с течением и равна 5км/ч скорость катера 15-5=10 км/ч (если учесть скорость течения) скорость удаления 10+5=15 км/ч за 2 часа расстояние будет 15*2=30 км.
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