Выбери вопрос к данному условию. От двух пристоней, расстояние между которыми 66 километров одновременно навстречу друг другу отошли два катера скорость первого катера 15км/ч,скорость второго 18км/ч.

Математика

Выбери вопрос к данному условию. От двух пристоней, расстояние между которыми 66 километров одновременно навстречу друг другу отошли два катера скорость первого катера 15км/ч,скорость второго 18км/ч.

Автор: Гость