Выбери вопрос к данному условию. От двух пристоней, расстояние между которыми 66 километров одновременно навстречу друг другу отошли два катера скорость первого катера 15км/ч,скорость второго 18км/ч.
Математика
Выбери вопрос к данному условию. От двух пристоней, расстояние между которыми 66 километров одновременно навстречу друг другу отошли два катера скорость первого катера 15км/ч,скорость второго 18км/ч.
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Гость:
Через какое время они встретятся
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