На рисунке изображён прямоугольник 1) найди его периметр если сторона одной клетк?? равна 1 см2)начерти прямоугольник с таким же периметром но с другими длиной и шириной.
Математика
На рисунке изображён прямоугольник 1) найди его периметр если сторона одной клетк?? равна 1 см2)начерти прямоугольник с таким же периметром но с другими длиной и шириной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр: a+a+b+b Периметр:(1+2)*2=6 см Свой прямоугольник: 8см ширина, а 5см длина Периметр: (8+5)*2=26см
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