На рисунке изображён прямоугольник 1) найди его периметр если сторона одной клетк?? равна 1 см2)начерти прямоугольник с таким же периметром но с другими длиной и шириной.

Математика

На рисунке изображён прямоугольник 1) найди его периметр если сторона одной клетк?? равна 1 см2)начерти прямоугольник с таким же периметром но с другими длиной и шириной.

Автор: Гость