Даны вещества: натрий, хлор, концентрированная серная кислота, бутанол-1. Получить 1-хлорбутан. Напишите уравнения реакций.

Химия
Даны вещества: натрий, хлор, концентрированная серная кислота, бутанол-1. Получить 1-хлорбутан. Напишите уравнения реакций.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не совсем поняла задание. Поэтому я просто напишу получение 1-хлорбутана: C4H10+Cl2------hv---->C4H9Cl+HCl
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