1) И народ заметил: снегири прилетели - значит, завтра-послезавтра пойдёт снег. 2) Поэтому эта красногрудая птица и зовётся снегирём. 3) Почти всегда так и бывает. 4) Чуть раньше первого снега появляются снегири. Составит...

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1) И народ заметил: снегири прилетели - значит, завтра-послезавтра пойдёт снег. 2) Поэтому эта красногрудая птица и зовётся снегирём. 3) Почти всегда так и бывает. 4) Чуть раньше первого снега появляются снегири. Составите текст из этих предложений

Автор: Гость