Помогите плиз. Дам 15 баллов! Надо указать части речи.Небесах,чудно,сиянье,голубом
Русский язык
Помогите плиз. Дам 15 баллов! Надо указать части речи.Небесах,чудно,сиянье,голубом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное наречие существительное прилагательное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
1. I like your jeans. ___new? a) Are they b) Is it c) Is they 2.Can i have ___, please? a)two toasts b)two slice of toast c)two slices of toast ...
Русский язык
Есть задача по русскому языку просклоняйте письменно прилагательные вместе с существительными вот слова ледяная горка;сухая ветка;чистая посуда и е...
Русский язык
Надо расставить знаки препинания и дать характеристику предложениям. В зимнем ту??ане раскинули свои голые ветки деревья и легкий снежок прикрыл зе...