Надо расставить знаки препинания и дать характеристику предложениям. В зимнем ту??ане раскинули свои голые ветки деревья и легкий снежок прикрыл землю. Скоро покинут родные края перелётные птицы и тогда на землю ляжет настоящий...
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Надо расставить знаки препинания и дать характеристику предложениям. В зимнем ту??ане раскинули свои голые ветки деревья и легкий снежок прикрыл землю. Скоро покинут родные края перелётные птицы и тогда на землю ляжет настоящий зимний снег.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С0си рааарраиапирпаиоатараатарппоппоопрпрп
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