Надо расставить знаки препинания и дать характеристику предложениям. В зимнем ту??ане раскинули свои голые ветки деревья и легкий снежок прикрыл землю. Скоро покинут родные края перелётные птицы и тогда на землю ляжет настоящий...

Русский язык

Надо расставить знаки препинания и дать характеристику предложениям. В зимнем ту??ане раскинули свои голые ветки деревья и легкий снежок прикрыл землю. Скоро покинут родные края перелётные птицы и тогда на землю ляжет настоящий зимний снег.

Автор: Гость