Русский язык 3 класс задание 107

Русский язык
Русский язык 3 класс задание 107
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петух был такой красивый ! На шее его золотое ожирелье . А хвост слово пушистое перо ,его перья были черно-сине .Держался он гордо. Выступал перед всеми и любил показывать себя ,будто на параде. Был он очень смелый, если другой петух не уберется с его дороги то он начнет на него! При этом он зонтиком растопыривал свои медно сине-красные перья! Его хвост был такой длинный, словно как плащ
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