Русский язык 3 класс задание 107

Гость: Гость:

Петух был такой красивый ! На шее его золотое ожирелье . А хвост слово пушистое перо ,его перья были черно-сине .Держался он гордо. Выступал перед всеми и любил показывать себя ,будто на параде. Был он очень смелый, если другой петух не уберется с его дороги то он начнет на него! При этом он зонтиком растопыривал свои медно сине-красные перья! Его хвост был такой длинный, словно как плащ