Кто написал песню "Метель"

Музыка
Кто написал песню "Метель"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алла Пугачева ,написала песню "Метель "
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