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Кто написал песню "Метель"
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Кто написал песню "Метель"
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алла Пугачева ,написала песню "Метель "
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