Каким будет наименьший знаменатель дробей 7/18 11/12 7/24 (зад.23)
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Каким будет наименьший знаменатель дробей 7/18 11/12 7/24 (зад.23)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/18 11/12 7/24 общий знаменатель 72
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