Ребят Помогите пожалуйста ответьте на вопрос Какую роль играет почва во взаимнос??и неживой и живой природы Заранее спасибо
Окружающий мир
Ребят Помогите пожалуйста ответьте на вопрос Какую роль играет почва во взаимнос??и неживой и живой природы Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почва очень важна в неживой и живой природе,потому-что на почве растут растения,деревья.В почве живут черви,кроты и многие другие животные.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Цена холодильника составляет 140% цены духового шкафа. Стоимость всех проданных ма??азином холодильников в 2,1 раза больше стоимости всех проданных...
Музыка
По музыке задали сочинение на тему "Как была дана вторая жизнь песне?" Помогите, мо??ет кто писал уже?
Русский язык