Цена холодильника составляет 140% цены духового шкафа. Стоимость всех проданных ма??азином холодильников в 2,1 раза больше стоимости всех проданных духовых шкафов. Сколько продано холодильников если духовых шкафов продано 280 штук

Математика

Цена холодильника составляет 140% цены духового шкафа. Стоимость всех проданных ма??азином холодильников в 2,1 раза больше стоимости всех проданных духовых шкафов. Сколько продано холодильников если духовых шкафов продано 280 штук

Автор: Гость