Цена холодильника составляет 140% цены духового шкафа. Стоимость всех проданных ма??азином холодильников в 2,1 раза больше стоимости всех проданных духовых шкафов. Сколько продано холодильников если духовых шкафов продано 280 штук

Математика
Цена холодильника составляет 140% цены духового шкафа. Стоимость всех проданных ма??азином холодильников в 2,1 раза больше стоимости всех проданных духовых шкафов. Сколько продано холодильников если духовых шкафов продано 280 штук
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб  - стоимость 1 духового шкафа, тогда стоимость 1 холодильника - 1,4х (руб)все духовые шкафы стоят 280х (руб), тогда стоимость всех холодильников (280х*2,1) (руб)Разделим стоимость всех холодильников на стоимость 1 холодильника, получим количество холодильников: (280х*2,1)/1,4х= (сокращаем на 1,4х)=200*2,1=420 (шт)Ответ: 420 холодильников

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