Какие слова и кому можно сказать при прощании? Составьте и запишите два таких предложения с обращениями.

Русский язык
Какие слова и кому можно сказать при прощании? Составьте и запишите два таких предложения с обращениями.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Младшим чем ты и твоим товарищам при прощения можно сказать пока а старшим чем ты , твоим родителям ,учителям и т.д. при прошения можно сказать досвидание . Досвидание учительница или учитель . Пока Аня
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