Помогите ребят!!! Нужно написать небольшой прям 3 предложения рассказ про Кериба и?? сказки Лермонтова "Ашик-Кериб" Срочно!!!
Литература
Помогите ребят!!! Нужно написать небольшой прям 3 предложения рассказ про Кериба и?? сказки Лермонтова "Ашик-Кериб" Срочно!!!
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Ашик-Кериб» Лермонтова — поэтичная восточная сказка, полная приключений и чудес. Произведение является записью народной азербайджанской сказки, услышанной поэтом на Кавказе и литературно обработанной. Эта сказка о любви двух молодых людей, Ашик-Кериба и Магуль-Мегери, и препятствиях, которые они преодолели на пути к своему счастью. Главный герой, Ашик-Кериб, бедняк, который поёт на улице свои песни и этим зарабатывает на жизнь. Он влюблён в Магуль- Мегери, единственную дочь богатого купца, прекрасную и нежную, как газель. Ашик-Кериб готов покинуть родину и мать, чтобы добыть богатство и жениться на любимой. Он бесстрашно отправляется в путь, претерпевая лишения и опасности. Верная Магуль-Мегери семь лет ждёт его возвращения. Не дождавшись любимого, героиня придумывает хитрость с золотым блюдом. Ашик-Кериб вспоминает возлюбленную, возвращается домой и обретает заслуженное счастье. Эта сказка прекрасна и поэтична. Всё заканчивается хорошо и для положительных героев, и для отрицательных. Это светлое и доброе произведение никого из читателей не оставит равнодушным. Print Friendly Произведение является записью народной азербайджанской сказки, услышанной поэтом на Кавказе и литературно обработанной. Эта сказка о любви двух молодых людей, Ашик-Кериба и Магуль-Мегери, и препятствиях, которые они преодолели на пути к своему счастью. Главный герой, Ашик-Кериб, бедняк, который поёт на улице свои песни и этим зарабатывает на жизнь. Он влюблён в Магуль- Мегери, единственную дочь богатого купца, прекрасную и нежную, как газель. Ашик-Кериб готов покинуть родину и мать, чтобы добыть богатство и жениться на любимой. Он бесстрашно отправляется в путь, претерпевая лишения и опасности. Верная Магуль-Мегери семь лет ждёт его возвращения. Не дождавшись любимого, героиня придумывает хитрость с золотым блюдом. Ашик-Кериб вспоминает возлюбленную, возвращается домой и обретает заслуженное счастье. Эта сказка прекрасна и поэтична. Всё заканчивается хорошо и для положительных героев, и для отрицательных. Это светлое и доброе произведение никого из читателей не оставит равнодушным Ответить
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