Описание картины дорога во ржи.

Литература
Описание картины дорога во ржи.
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Гость:
Иван Иванович Шишкин – русский художник, непревзойденный мастер пейзажа и пасторали. Имя Шишкина известно, наверное, каждому школьнику – настолько его произведения часто встречаются на страницах книг и учебников, и про него обязательно отдельно рассказывается в музее.Шишкин был почетным академиком, руководителем пейзажной мастерской, и обучил десятки талантливых художников. Но, несмотря на всю активную деятельность в художественном сообществе своего времени, Иван Иванович прославился, конечно, картинами.Пейзажи русской природы, знакомой каждому, кто хоть раз выезжал из города, кружат голову своей яркостью, жизненностью и реалистичностью. «Дорога во ржи» была и до сих пор является одним из шедевров кисти живописца.Картина изображает именно то, что указано в ее лаконичном названии – дорогу, которая разрезает собой поля ржи. Как и во всех остальных пейзажах, холст разделяется на две части четкой полоской горизонта. Светло-голубое небо, говорящее зрителю о хорошей погоде, усеяно белоснежными облаками.Горизонт почти не прорезается деревьями, а значит поле и, вместе с ним, дорога тянутся еще очень далеко от изображенного места. Ярко-желтая рожь радует глаз, повышает настроение, будто на картине появляется солнце, заливающее светом все вокруг.Четко посередине, в самом центре картины, Шишкин помещает маленькую фигуру человека – путник, в темном холщовом одеянии и с белой связкой за спиной, держится за длинную палку, которая поможет ему пройти весь длинный путь, ожидающий впереди.В произведении есть типичные и нетипичные для Шишкина элементы. Прорисовка травы и деталей, вплоть до палки путника, очень похожа на художника – его интересует каждый элемент, которому мастер придет такое же значение, как и общему целому. Но, к примеру, панорамный формат картины – довольно редкое явление.Вероятно, в данном случае он был выбран Шишкиным, чтобы усилить ощущение протяженности, помочь зрителю почувствовать пейзаж лучше.

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