Срочно сочинение на тему "Какой герой из романа Дубровский тебе понравился больше и почему"
Литература
Срочно сочинение на тему "Какой герой из романа Дубровский тебе понравился больше и почему"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мврия Кириловна она очень мила и не властна как её отец она романтичная не смотря на то что Дубровский разбойник Она влюбилась Как глупая и понимая что отец не позволит она все ровно мечтает и для неё горе узнав что отец её венчает она сильно горевала ведь ждала Дубровского Чтоб он увез её далеко .
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