Помогите пожалуйста С какими сторонами практической деятельности человека свя??ана наука биология? Какие жизненно важные проблемы позволяет решать знаниям биологии?

Биология
Помогите пожалуйста С какими сторонами практической деятельности человека свя??ана наука биология? Какие жизненно важные проблемы позволяет решать знаниям биологии?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не стоит благодарности 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Лифт равномерно поднимается со скоростью 3 м/с. Какое расстояние он пройдет за 0,5 м??нут.
Ответить
Русский язык
Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном порядке кто из ребят справился с заданием 1 Петя сад садовник садовый 2 Лиза домик до...
Ответить
Математика
14-6. 12-5 больше или меньше
Ответить
Русский язык
Выпишите СПП ,подчеркните грамматическую основу в каждой части. То птица из-под ног у них вспорхнёт,то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнёт...
Ответить
Математика
Дано 3333 составить пример что бы получить 11
Ответить