Помогите пожалуйста С какими сторонами практической деятельности человека свя??ана наука биология? Какие жизненно важные проблемы позволяет решать знаниям биологии?

Биология

Помогите пожалуйста С какими сторонами практической деятельности человека свя??ана наука биология? Какие жизненно важные проблемы позволяет решать знаниям биологии?

Автор: Гость