Выпишите СПП ,подчеркните грамматическую основу в каждой части. То птица из-под ног у них вспорхнёт,то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнёт. Лес шумел то убаюкивающе-певуче,то порывисто и тревожно. В небе снуют быстрые о...

Русский язык
Выпишите СПП ,подчеркните грамматическую основу в каждой части. То птица из-под ног у них вспорхнёт,то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнёт. Лес шумел то убаюкивающе-певуче,то порывисто и тревожно. В небе снуют быстрые облака и клокочут буйные ветры. Манят волею реки и раздольем поля.
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Автор: Гость
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Гость:
1, то птица. . . я щас подумаю как дальше
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