Особенности океанических течений индийского океана

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Теплые:Северное Пассатное — зарождается в Океании, пересекает океан с востока на запад. За полуостровом Индостан разделяется на две ветви. Часть течет севернее и дает начало Сомалийскому течению. А вторая часть потока направляется на юг, где сливается с экваториальным противотечением.Южное Пассатное — начинается у островов Океании и движется с востока на запад вплоть до острова Мадагаскар.Мадагаскарское — ответвляется от Южного Пассатного и течет параллельно Мозамбикскому с севера на юг, но немного восточнее Мадагаскарского побережья. Средняя температура: 26°C.Мозамбикское — еще одна ветвь Южного Пассатного течения. Омывает берега Африки и на юге сливается с течением Агульяс. Средняя температура - 25°C, скорость — 2,8 км/ч.Агульяс, или течение мыса Игольного — узкое и быстрое течение, проходящее вдоль восточного побережья Африки с севера на юг.Холодные:Сомалийское — течение возле берегов полуострова Сомали, которое меняет свое направление в зависимости от сезона муссонов.Течение Западных ветров опоясывает земной шар в южных широтах. В Индийском океане от него Южное Индийское, которое возле берегов Австралии переходит в Западно-Австралийское.Западно-Австралийское — движется с юга на север вдоль западных берегов Австралии. По мере приближения к экватору, температура воды поднимается с 15°C до 26°C. Скорость: 0,9-0,7 км/ч.