Дано 3333 составить пример что бы получить 11

Математика
Дано 3333 составить пример что бы получить 11
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3333-3322=11 легко ; ]
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