Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном порядке кто из ребят справился с заданием 1 Петя сад садовник садовый 2 Лиза домик домашний домовой 3 Серёжа дверь дверной дверка
Русский язык
Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном порядке кто из ребят справился с заданием 1 Петя сад садовник садовый 2 Лиза домик домашний домовой 3 Серёжа дверь дверной дверка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Петя сад садовник садовый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Выпишите СПП ,подчеркните грамматическую основу в каждой части. То птица из-под ног у них вспорхнёт,то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнёт...