Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном порядке кто из ребят справился с заданием 1 Петя сад садовник садовый 2 Лиза домик домашний домовой 3 Серёжа дверь дверной дверка

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Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном порядке кто из ребят справился с заданием 1 Петя сад садовник садовый 2 Лиза домик домашний домовой 3 Серёжа дверь дверной дверка

Автор: Гость