Помогите пожалуйста! Какие есть традиции в Санкт Петербурге?

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На Стрелке Васильевского острова молодожены должны выпить шампанское, разбить фужеры и выпустить пару голубей. Молодые должны прогуляться по трем мостам на слиянии кан.Грибоедова и р.Мойки (Мало-Конюшенный мост, Театральный мост, Ново-Конюшенный мост) около храма "Спас-на-Крови". В конце прогулки молодожены возлагают цветы к Медному всаднику