Римская Дакия как управлялась и кем ?

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Римская империя Римская империя (Roman empire), в строгом смысле, период, когда рим. гос-во и его заморские пров. управлялись императором, т.е. со времен Августа (27 г. до н.э.) и до 476 г. н.э. В 375 г. н.э. Р.и. разделилась на Восточную и Западную. Однако часто термин "Р.и." относят к владениям Рима как в респ., так и имперский периоды. Рим начал набирать силу в эпоху Тарквиниев (6 в. до н.э.), он покорил этрусков, сабинов, самнитов и греч. поселенцев, а к сер. 3 в. до н.э. уже господствовал над всей Италией. Конфликты с Карфагеном в Зап. Средиземноморье и с эллинистическим миром на В. закончились победой римлян в Пунических войнах, что позволило им установить господство над Сицилией (241 до н.э.), Испанией (201), Сев. Африкой (146), а победив в Македонских войнах, они захватили Македонию, Грецию и часть М. Азии. Помпей и Цезарь завоевали земли в М. Азии, Сирию и Галлию от Рейна до Атлантики, а после сражения у м. Акций (31) был присоединен еще и Египет. Император Август намеревался консолидировать империю в естеств. границах, но в 43 г. н.э. Клавдий вторгся на Британские о-ва, а Траян в 106 г. захватил Дакию (оставлена в 270 г.) и на короткое время Месопотамию (114-117). Единство огромной империи поддерживалось благодаря надежной связи между ее отдельными частями и внутр. стабильности, обеспечиваемой армией (римский легион). Флоты охраняли мор. пути, а сеть римских дорог, построенных для быстрой переброски воинских отрядов, способствовала развитию торговли и гос. почтовой системы, облегчала общение жителей империи между собой. Целостность Р.и. обеспечивали также единое законодательство и общий язык (лат. на 3. и греч. на В.). Процветавшие рим. города имели надежные системы водоснабжения и канализации. Влияние Рима распространялось до Индии, терр. совр. России, Юго-Вост. Азии и - по Великому Шелковому пути" - до Китая. С этими терр. были также налажены и торг, связи. В успехах Р.и. крылись и причины ее падения: на огромных пространствах обострилась борьба за власть, привлеченные богатством империи, начали вторгаться полчища варваров. В 410 г. вестготы разграбили Рим, в 455 г. вандалы захватили Карфаген, в 476 г. был низложен Ро-мул Августул, последний западнорим. император. (Византийская) империя просуществовала до 1453 г. Клас-сич. описание крушения Р.и. дано в кн. Гиббона "История упадка и разрушения Римской империи" (1776-81).)