Вешалка, грелка, пересылка, кобылка, тарелка разбор по слставу

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Вешалка, грелка, пересылка, кобылка, тарелка разбор по слставу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
веш-корень, а-суффикс, л-суффикс, к-суффикс, а-окончание гре-корень, л-суффикс, к-суффикс, а-окончание пере-приставка, сыл-корень, л-суффикс, к-суффикс, а-окончание кобыл-корень, к-суффикс, а-окончание тарел- корень, к- суффикс, а-окончание.
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