-|1,7-1/2|-|1/2+1/4|=?

Математика
-|1,7-1/2|-|1/2+1/4|=?
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Гость:
-|1,7-0,5 |- |0,5+0,25 |=-1,2-0,75= -1,95
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