Главная особенность лунного пейзажа - наличие: а) гор б) равнин в)трещин г) кратеров.

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Главная особенность лунного пейзажа - наличие: а) гор б) равнин в)трещин г) кратеров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Г кратер потомучто при лунном свете мы видим кратеры
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